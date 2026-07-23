Москва23 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле заявил о недопустимости дальнейших поставок вооружений Киеву. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам переговоров.

Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение" говорится в публикации на сайте внешнеполитического ведомства

Лавров также вновь заявил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и по-прежнему придерживается предложений, которые американская сторона представила на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже и которые были поддержаны российским лидером.

Ранее Лавров заявлял, что намерен обсудить с Рубио позицию США по урегулированию украинского конфликта.