Лавров спросит у Рубио про слова Трампа о скором урегулировании на Украине

Лавров спросит у Рубио про слова Трампа о завершении украинского конфликта Лавров спросит у Рубио про слова Трампа о скором урегулировании на Украине

Москва22 июл Вести.Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио намерен спросить о словах американского президента Дональда Трампа о скором урегулировании конфликта на Украине.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия - АСЕАН в Маниле.

Что касается предсказаний президента [США Дональда] Трампа о приближении урегулирования, ну я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь сказал Лавров

Глава МИД России отметил, что его встреча с Рубио в Маниле уже согласована. Она пройдет в среду, 23 июля, в первой половине дня. Российский министр выразил надежду, что после встречи сможет поделиться с журналистами впечатлениями.