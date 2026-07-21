МИД: РФ заявила о намерении подключиться к суду ООН между Литвой и Белоруссией

Россия заявила о намерении подключиться к суду ООН между Литвой и Белоруссией МИД: РФ заявила о намерении подключиться к суду ООН между Литвой и Белоруссией

Москва21 июл Вести.Москва заявила о намерении подключиться к судебному разбирательству между Литвой и Белоруссией - о незаконном ввозе мигрантов - в Международном суде ООН. Об этом заявили в МИД РФ.

20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов сообщили в дипведомстве

Как отметили в МИД, подключение России к ситуации призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию данного протокола, а также Конвенции против транснациональной организованной преступности. В материале сказано, что попытки исказить содержание международных документов "подрывают основы международного права и приводят к политизации органов международного правосудия".

В 2025 году Литва выдвинула против Белоруссии официальное обвинение в Международном суде ООН, касающееся событий 2021 года - речь идет о якобы организованном Минском "масштабном ввозе мигрантов". Иск включает требование компенсировать средства, потраченные на укрепление границы.