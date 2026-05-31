Захарова: Прибалтике не уйти от суда ООН об ущемлении прав русских

Москва31 мая Вести.Латвии, Литве и Эстонии, вероятно, не удастся избежать рассмотрения в Международном суде ООН дела, связанного с ущемлением прав русских. Разбирательство может быть инициировано до конца года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, сейчас завершается обязательный досудебный этап урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией. Он связан с тем, что эти государства грубо нарушают Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

Представитель МИД РФ отметила, что отказ прибалтийских стран от переговоров, а также их неконструктивная реакция на претензии России ведут к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН. Захарова не исключила, что это может произойти уже до конца нынешнего года.

Ввиду серьезности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства

При этом, по словам дипломата, исходя из практики Международного суда ООН, такой процесс может продолжаться несколько лет.

Из-за массового ущемления прав русскоязычных в Прибалтике Россия в феврале обращалась в ОБСЕ.