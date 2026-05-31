МИД: Россия намерена защитить в суде ООН права русскоязычных в странах Балтии Захарова: заканчивается досудебный спор о правах русскоязычных в странах Балтии

Москва31 мая Вести.Обязательная досудебная часть урегулирования спора с Эстонией, Латвией и Литвой об ущемлении прав русскоязычных граждан в этих странах подходит к концу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Спор связан с грубыми нарушениями странами Прибалтики Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года, отметила Захарова.

Россия обратилась в Международный суд ООН из-за отказа прибалтийских стран остановить политику ущемления прав русскоязычных граждан.

Захарова отметила, что Эстония, Латвия и Литва выступили против проведения в Международном суде ООН переговоров по жалобе России на ущемление прав русскоязычных граждан в этих странах.

В МИД напомнили, что любые попытки разрешить разногласия с прибалтийскими странами путем дипломатических переговоров не привели к успеху.