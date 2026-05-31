Москва31 мая Вести.Эстония, Латвия и Литва выступили против проведения в Международном суде ООН переговоров по жалобе России на ущемление прав русскоязычных граждан в этих странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Захарова указала на отказ от переговоров и неконструктивную реакцию прибалтийских стран на справедливые претензии России.

В МИД сообщили, что страны Прибалтики нужно призвать к международной ответственности за ущемление прав русскоязычных граждан, но власти этих стран продолжают придерживаться русофобской риторики. При этом попытки разрешить разногласия путем дипломатических переговоров остаются безрезультатными.

Россия обратилась к верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств с требованием дать правовую оценку действиям латвийских властей в вопросе дискриминации русскоязычных жителей.