МИД: рассмотрение жалобы РФ на Прибалтику в суде ООН может затянуться на годы

Москва31 мая Вести.Рассмотрение в Международном суде ООН жалобы России на нарушение прав русскоязычного населения в Литве, Латвии и Эстонии может растянуться на несколько лет. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова РИА Новости.

Основанием для иска России в Международный суд ООН послужил отказ Литвы, Латвии и Эстонии прекратить политику дискриминации русскоязычного населения.

Ранее РФ также обращалась к верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств с требованием дать правовую оценку действиям властей страны в вопросе дискриминации русскоязычных жителей.