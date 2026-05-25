Россия обратится в Международный суд ООН с иском к Прибалтике РФ пожалуется в ООН на отказ Прибалтики прекратить политику притеснения русских

Москва25 мая Вести.Россия подаст иск в Международный суд ООН в связи с отказом Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику дискриминации русскоязычного населения.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

Как пояснили в МИД, прибалтийские страны неоднократно призывались к международной ответственности из-за перманентно происходящего ущемлением прав русских, но власти этих государств продолжают придерживаться означенной риторики.

Вместе с тем любые попытки наладить разногласия путем дипломатических переговоров остаются безрезультатными​​​, отмечается в публикации.

Придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН резюмировали в ведомстве

Ранее Россия обратилась к верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств с требованием дать правовую оценку действиям властей Латвии в вопросе дискриминации русскоязычных жителей.