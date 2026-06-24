Москва24 июнВести.До конца 2026 года Россия подаст подаст иск против прибалтийских стран за расовую дискриминацию русскоязычных. Об этом сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населениясказал он
Дипломат отметил, что иск имеет юридическую перспективу.