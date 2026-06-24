МИД: РФ подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения

Россия будет судиться со странами Балтии из-за дискриминации русскоязычных МИД: РФ подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения

Москва24 июн Вести.До конца 2026 года Россия подаст подаст иск против прибалтийских стран за расовую дискриминацию русскоязычных. Об этом сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин​​​ в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения сказал он

Дипломат отметил, что иск имеет юридическую перспективу.