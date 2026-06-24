В МИД России рассказали о политических мерах по защите судоходства МИД РФ: Россия максимально использует дипломатию для защиты судоходства

Москва24 июн Вести.Россия активно использует политико-дипломатические инструменты для защиты свободы судоходства, в том числе механизмы ООН. Об этом заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), он отметил, что дипломатические методы в этой сфере применяются в максимально возможном объеме.

Политико-дипломатические методы защиты свободы судоходства есть, и они используются по-максимуму. Это и Совет безопасности ООН подчеркнул Мусихин

По его словам, Россия продолжает использовать международные площадки для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением безопасности морских перевозок и соблюдением принципа свободы судоходства.

Ранее Мусихин сообщил, что Россия подаст иск против стран Прибалтики в рамках защиты прав русскоязычного населения.