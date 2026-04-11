В МИД РФ сообщили, когда Совбез ООН обсудит вопрос о безопасности судоходства

Москва11 апр Вести.Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам безопасности судоходства, запланировано на понедельник, 27 апреля, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Дипломат добавил, что в рамках мероприятия российская делегация также представит свою позицию по этой теме.

Планируем изложить наши принципиальные подходы по данному вопросу с акцентом на обеспечение всеобъемлющей безопасности для судоходства коммерческого флота любой страны во всем Мировом океане сказал Логвинов в интервью РИА Новости

Директор департамента МИД подчеркнул, что ранее вопросы судоходства чаще обсуждались в рамках Международной морской организации, а не на площадке ООН. Однако "теперь, судя по всему, эта тема входит в повестку дня всемирной организации", резюмировал собеседник агентства.

В начале апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал выполнение Ираном обязательств по вопросу прохода судов

Американский лидер, в частности, призвал Тегеран бесплатно пропускать суда через этот водный путь.