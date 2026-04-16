Москва16 апр Вести.Инициатива о создании целевой группы для мониторинга прохода кораблей через Ормузский пролив требует согласия со стороны всех вовлеченных стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов газете "Известия".

Таким образом он прокомментировал озвученную генсеком ООН Антониу Гутерришем инициативу по созданию специальной целевой группы для мониторинга прохода судов через Ормузский пролив.

Насколько эта инициатива получит поддержку со стороны стран Залива и Ирана, мне пока сложно судить. Наоборот, я слышал сигналы об обратном. Поэтому перспектива этой затеи не определена. Она, несомненно, требует согласия всех вовлеченных стран заметил Алимов

Ранее Центральное командование США объявило об остановке морской торговли Ирана благодаря блокады Ормузского пролива американскими войсками.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась назвать предполагаемые сроки завершения морской блокады, введенной Соединенными Штатами против Ирана.