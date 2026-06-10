МИД: Москва вправе использовать все меры для защиты грузов в Средиземном море

Захарова: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море МИД: Москва вправе использовать все меры для защиты грузов в Средиземном море

Москва10 июн Вести.Москва оставляет за собой возможность применять все инструменты, чтобы защитить российские грузы от атак в Средиземном море, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РФ готова отстаивать морскую безопасность и законные интересы судовладельцев и грузоотправителей в Средиземном море, указала Захарова журналистам.

Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов отметила официальный представитель МИД РФ

Несколько дней назад военным кораблям ЕС разрешили задерживать танкеры с нефтью РФ в Средиземном море.