Москва10 июнВести.Москва оставляет за собой возможность применять все инструменты, чтобы защитить российские грузы от атак в Средиземном море, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РФ готова отстаивать морскую безопасность и законные интересы судовладельцев и грузоотправителей в Средиземном море, указала Захарова журналистам.
Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментовотметила официальный представитель МИД РФ
Несколько дней назад военным кораблям ЕС разрешили задерживать танкеры с нефтью РФ в Средиземном море.