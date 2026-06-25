В МИД заявили, что РФ находится в состоянии юридической войны с Западом

МИД РФ: Россия находится в состоянии юридической войны с Западом В МИД заявили, что РФ находится в состоянии юридической войны с Западом

Москва25 июн Вести.Россия находится в состоянии юридической войны со странами Запада, продвигающими противоречивые правовые инициативы и односторонние принудительные меры. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Мы находимся в состоянии юридической войны. Причем эта война имеет комплексный многогранный характер. Это не только судебные иски, это и многочисленные односторонние, многосторонние принудительные миры, также именуемые санкциями сказал он

По словам Кузьмина, имеются ввиду правовые инициативы в рамках международных организаций, "которые имеют своей целью изолировать страны многополярного мира, включая Россию, обеспечить ее псевдоответственность за деяния, которые она не совершала; возложить ответственность за то, за что при нормальном ходе развития международного права ни один международный суд не поддержал бы инициативу".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва жестко ответит на новые антироссийские санкции Евросоюза. Дипломат отметила, что при введении новых пакетов ограничений Евросоюз не замечает их неэффективности и вреда для Запада.