Постпредство РФ при ЕС: Европа преследует россиян за культуру, свободу и веру

В миссии РФ при ЕС прокомментировали западные санкции в отношении Москвы Постпредство РФ при ЕС: Европа преследует россиян за культуру, свободу и веру

Москва16 июн Вести.Санкции ЕС против журналистов, писателей и священнослужителей показали, что западные бюрократы борются не за "европейские ценности", а против культуры, свободы и веры русского народа. Об этом заявили в миссии России при ЕС, комментируя последние антироссийские ограничения Евросоюза.

В беседе с ТАСС дипломаты пояснили, что Запад вводит санкции в отношении не только российских бизнесменов и компаний, но также и общественных деятелей, сотрудников правоохранительной системы.

Евросоюз упорно стремится всеми силами поддержать террористический коррумпированный режим в Киеве, преследуя российских граждан за культуру, свободу слова и за веру отметили в российской миссии

Ранее Евросоюз ввел санкции против генпрокурора России Александра Гуцана.