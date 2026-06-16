Москва16 июнВести.Санкции ЕС против журналистов, писателей и священнослужителей показали, что западные бюрократы борются не за "европейские ценности", а против культуры, свободы и веры русского народа. Об этом заявили в миссии России при ЕС, комментируя последние антироссийские ограничения Евросоюза.
В беседе с ТАСС дипломаты пояснили, что Запад вводит санкции в отношении не только российских бизнесменов и компаний, но также и общественных деятелей, сотрудников правоохранительной системы.
Евросоюз упорно стремится всеми силами поддержать террористический коррумпированный режим в Киеве, преследуя российских граждан за культуру, свободу слова и за веруотметили в российской миссии
Ранее Евросоюз ввел санкции против генпрокурора России Александра Гуцана.