Москва15 июн Вести.Евросоюз последовательно разрушает военную экономику России, утверждает глава евродипломатии Кая Каллас.

Так она прокомментировала ввод промежуточного пакета санкций против 80 россиян, среди которых сотрудники силовых ведомств, бизнесмены, а также религиозные и общественные деятели.

Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики заявила Каллас

Впрочем, журналисты отмечают изменения в риторике, так как ранее Евросоюз ставил задачу разорвать экономику РФ "в клочья", а также заявлял, будто антироссийские санкции наносят тяжелый ущерб.

Помимо этого, уточняется, что ЕС начал вводить промежуточные пакеты санкций с 2025 года, когда столкнулся с тем, что основные ограничения нужно долго и сложно согласовывать со всеми членами объединения.

Ранее стало известно, что под европейские ограничения попал российский адвокат Павел Астахов. В ЕС пояснили, что санкции связаны с его поддержкой "государственной линии".