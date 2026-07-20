Эксперт: санкции ЕС начинают бить по союзу тем же самым обухом Эксперт РАНХиГС Хлестов: санкции ЕС начинают бить по союзу тем же обухом

Москва20 июл Вести.Санкции Евросоюза начинают бить по ним тем же самым обухом, заявил в интервью ИС "Вести" преподаватель РАНХиГС, обозреватель журнала "Международная жизнь" Павел Хлестов.

По его словам, европейские политические силы преследовали цель ввести мощные финансовые санкции для подрыва финансовой системы России.

Они просчитались… Давайте посмотрим на ту же самую Германию, посмотрим на Францию, посмотрим на Грецию, на страны Восточной Европы. То есть получается так: [то], что они задумывали, сейчас начинает все сильнее и сильнее бить по ним тем же самым обухом сказал Хлестов

По мнению эксперта, согласно просчетам европейской стороны, Россия должна была развалиться изнутри в течение максимум полугода, но опыт небольших стран - таких, как Иран и Корея, - показывает: экономика способна функционировать в условиях санкций и адаптироваться к ограничениям.

Страна приспосабливается к этим санкциям, и эти санкции ударяют по тому, кто их ввел. Россия в данном случае - это вообще четвертая экономика по паритету покупательной способности. Невозможно такую экономику изолировать. Невозможно такую [страну], как Россия, обложить санкциями настолько, чтобы Россия развалилась. Тем более мы уже научились, понимаете? Мы уже прошли эти сложные периоды и 2017-го, и 1991-го годов заключил он

Ранее СМИ сообщили, что шесть европейских стран требуют смягчения антироссийских санкций.