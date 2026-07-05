Москва5 июл Вести.Атаки беспилотниками и ракетами нацелены на ослабление российской противовоздушной системы обороны (ПВО) для того, чтобы потом Европа смогла нанести по стране серьезный удар. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил политолог Сергей Михеев.

По его словам, сейчас перед Россией стоит сверхзадача – не допустить войны с Европой. При этом необходимо масштабно пересматривать концепцию развития страны, потому что многие нынешние проблемы, включая НПЗ, упираются в либерально-рыночную логику развития экономики РФ, считает эксперт.

Население стекается … в крупные мегаполисы. Может быть, это выгодно для какого-то бизнеса, но с точки зрения безопасности крупный мегаполис – это самая уязвимая цель … для возможного нанесения удара. Даже вот нынешние все вот эти налеты беспилотников, и ракет … ну они пытаются довести в какой-то момент ситуацию до той, что наша ПВО там захлебнется, условно. А что после этого сделать? В том числе попытаться нанести удары … не только по нашим городам, но и по … расположению нашего ядерного оружия … То есть довести … до того, когда ПВО не справится, и после этого как бы обезоружить нас и, может быть, после этого нанести … ядерный удар, который мы уже не успеем отразить предположил политолог

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что эскалация отношений России и стран Европы возможна только по инициативе Запада, так как РФ не имеет ни намерений, ни планов или причин для нападения.