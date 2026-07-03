Посол РФ в Британии ответил, готовится ли Европа к войне с Россией Келин: эскалация с РФ возможна только по инициативе Запада

Москва3 июл Вести.Эскалация отношений России и стран Европы возможна только по инициативе Запада, так как РФ не имеет ни намерений, ни планов или причин для нападения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он ответил, что РФ серьезно относится ко всем планам милитаризации, которые объявляются в европейских странах. По словам Келина, Россия объявлена врагом, а начало войны с ней планируется в районе 30-х годов.

Что касается реальной ситуации, то Россия не имеет ни намерений, ни планов или причин для того, чтобы нападать на Европу, воевать с Европой или [нападать] на Британию. Эскалация возможна здесь только по инициативе самого Запада. А все остальные разговоры связаны исключительно с выбиванием денег для военно-промышленного комплекса, который в последние десятилетия на Западе и в Британии пришел в упадок заявил Андрей Келин

Он выразил предположение, что значительная часть средств, выделенная на подготовку к войне с РФ, будет разворована, особенно, если поступит на Украину.

Здесь растет в Лондоне число машин дорогих с украинскими номерами. Это все видят, конечно же добавил посол

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что сообщения в западных СМИ о том, что Россию ждет скорая война с Европой, являются попыткой запугать и расколоть российское общество.