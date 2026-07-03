Москва3 июл Вести.Условия для диалога появятся, когда Запад признает интересы России в сфере безопасности. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Посол прокомментировал сообщения о попытках Брюсселя наладить диалог с Москвой.

Контакты есть, это известно. В основном они, конечно же, идут не по линии европейцев, но тем не менее, три посла, ФРГ, Франции и Британии, посетили недавно МИД, имели там беседу … Мы считаем, что никакого конструктива она не принесла, поскольку, была изложена позиция неприемлемая для нас. Поэтому сейчас как бы условий для содержательного разговора с европейцами на тему будь-то Украина, либо же постконфликтное урегулирование, их нет. Понятное дело, что на каком-то этапе они могут появиться, но они появятся только тогда, когда ситуация изменится, и западники поймут, что … путь вперед – это не накачивание Украины оружием, а признание законных интересов безопасности Российской Федерации, необходимость их учета, необходимость предоставления, в частности, гарантий и не только Украине, но и России сказал посол

Ранее Келин заявил, что Лондону нет дела до интересов украинского народа, ему нужно сохранить таран против России.