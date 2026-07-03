Келин заявил, что многие бизнесмены не разделяют позицию Лондона против Москвы Келин: многие бизнесмены не разделяют официальную позицию Лондона против Москвы

Москва3 июл Вести.Многие бизнесмены не разделяют позицию Лондона против Москвы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, исторически между Россией и Великобританией всегда существовали глубокие культурные, политические и экономические связи.

Конечно же, это никуда не делось. Позиция официальных властей здесь она известна, ее не разделяют многие бизнесмены … и граждане этой страны … особенно старшее поколение, которые искренне заинтересованы в нормализации. Но мы не можем односторонне что-то делать в плане улучшений. Здесь требуется отказ от антироссийского курса и налаживание диалога без менторства, без попытки навязать свою точку зрения либо ущемить нашу. Пока этот мяч остается на поле Британия сказал посол

Ранее Келин заявил, что условия для диалога появятся, когда Запад признает интересы России в области безопасности.