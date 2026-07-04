Москва4 июл Вести.У Лейбористской партии, пришедшей к власти в Великобритании в 2024 году, были шансы изменить антироссийский курс королевства. Но она ими не воспользовалась, заявил ИС "Вести" посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он отметил, что лейбористское правительство продолжило политику предшественников – Консервативной партии.

Что касается перспектив изменения наших отношений с Великобританией, то, когда лейбористы пришли к власти в 2024 году, у них были все возможности для того, чтобы начать с чистого листа, умерить этот антироссийский пыл. Этого не произошло. Они продолжали делать ровно то, что делали консерваторы: накачивать Украину деньгами, проводить антироссийскую линию, линию на разрыв отношений с нашей страной заявил Келин

Замена премьер-министров в Великобритании не улучшает, а ухудшает положение населения страны. По его словам, за последние 10 лет в британском правительстве уже шесть раз сменили премьер-министров.

Это чехарда. Соответственно, чехарда и во внутренней политике. Главным образом причина состоит в том, что не улучшается, а ухудшается положение населения. Все это связано с ростом цен на энергию, с плохой социально-экономической обстановкой, ухудшением положения в здравоохранении, в целом в экономике. И к тому же очень сильно миграционный кризис влияет. Буквально на глазах … меняется за эти годы … состав населения. В таких условиях, конечно, популярность правящих партий падает, без сомнения. Народ недоволен, и партии прибегают … к смене премьеров в попытке изменить ситуацию. Конечно же, это сомнительная попытка, поскольку мало что меняется сказал Келин

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский похожи в том, что мало уделяют внимания решению внутренних проблем, но зато любят "красоваться" за пределами своих стран.

По его словам, одно время Стармера называли премьер-министром иностранных дел.

Кир Стармер действительно отличался тем, что мало уделял внимания решению внутренних проблем, мало ими занимался, но зато с большим удовольствием ездил по миру, выдвигал инициативы … Зарубежные поездки и красоваться там – это был его конек, так же, как, собственно, и у Зеленского. У них есть кое-что общее, без сомнения. Можно сказать, что если без конца брать деньги, идти в казино и повышать ставки, то крах неминуемый в конце концов. Так и в этом деле со сдерживанием России, а в общем-то, это рискованное и очень затратное мероприятие. И чем быстрее общество здесь поймет, что это провал, тем скорее нам что-то удастся сделать и вернуть, в частности, Британии процветание сообщил Келин

Британцам придется много работать над восстановлением дипломатических отношений с РФ, испорченных по инициативе королевства.

Он напомнил, что противоречия между Москвой и Лондоном существуют не первый век.

Британцы всячески пытались искать искусственные раздражители. Это было дело [Александра] Литвиненко, а потом было дело [Сергея и Юлии] Скрипалей, и положение все время ухудшалось. Они настраивали наших соседей против нас. Украинский кризис, конечно, был апофеозом во всем этом деле. Очень сложная ситуация была в 24-м, на рубеже 24-25 годов, когда … консерваторов сменили лейбористы, и тогда как бы они соревновались, кто сильнее нанесет удар по нашим отношениям отметил Келин

Лондону нет дела до интересов украинского народа, ему нужно сохранить таран против России.

По его словам, Лондон идет впереди всего западного мира в том, чтобы подстегнуть милитаризацию, накачать Украину оружием, не дать переговорам развернуться, а также продолжить оказывать давление на РФ.

В Лондоне [могут говорить] … что они защищают демократию на Украине, которая там якобы расцвела, о страданиях украинского народа, о необходимости территориальной целостности, порядка, основанного на правилах … Любой из этих аргументов применительно к нынешней ситуации с Украиной, если копнуть поглубже, он не выдерживает критики. Он провальный, он ложный. Лондону нет дела до интересов украинского народа. Ему нужен такой таран сохранить, который продолжал бы ослаблять Россию. Здесь не любят, когда кто-то успешно развивается и создает конкуренцию. Это такое … наследие колониального мышления, или же это еще называют "бремя белого человека" заявил Келин

Курс на сближение Великобритании и Европейского союза будет продолжен, поскольку результаты анализа показали провал выхода королевства из ЕС. Так, доля торговли Британии с ЕС составляет около 40%.

Потенциальный преемник британского премьера Кира Стармера депутат и экс-мэр Манчестера Эндрю Бернем сегодня минимально высказывается по вопросам будущего внешнеполитического курса, отметил российский посол.

Так или иначе, курс на сближение, конечно, будет продолжен. Что касается Эндрю Бернема, то он минимально вообще сейчас высказывается по внешнеполитическим вопросам, старается сконцентрироваться на внутренних проблемах и не давать каких-либо обещаний вперед отметил Келин

Эскалация отношений России и стран Европы возможна только по инициативе Запада, так как РФ не имеет ни намерений, ни планов или причин для нападения.

Посол добавил, что РФ серьезно относится ко всем планам милитаризации, которые объявляются в европейских странах. По словам Келина, Россия объявлена врагом, а начало войны с ней планируется в районе 30-х годов.

Что касается реальной ситуации, то Россия не имеет ни намерений, ни планов или причин для того, чтобы нападать на Европу, воевать с Европой или [нападать] на Британию. Эскалация возможна здесь только по инициативе самого Запада. А все остальные разговоры связаны исключительно с выбиванием денег для военно-промышленного комплекса, который в последние десятилетия на Западе и в Британии пришел в упадок пояснил Келин

Условия для диалога появятся, когда Запад признает интересы России в сфере безопасности.

Посол прокомментировал сообщения о попытках Брюсселя наладить диалог с Москвой.

Контакты есть, это известно. В основном они, конечно же, идут не по линии европейцев, но тем не менее три посла, ФРГ, Франции и Британии, посетили недавно МИД, имели там беседу … Мы считаем, что никакого конструктива она не принесла, поскольку была изложена позиция неприемлемая для нас. Поэтому сейчас как бы условий для содержательного разговора с европейцами на тему будь то Украина, либо же постконфликтное урегулирование, их нет. Понятное дело, что на каком-то этапе они могут появиться, но они появятся только тогда, когда ситуация изменится, и западники поймут, что … путь вперед – это не накачивание Украины оружием, а признание законных интересов безопасности Российской Федерации, необходимость их учета, необходимость предоставления, в частности, гарантий и не только Украине, но и России рассказал Келин

Многие бизнесмены не разделяют позицию Лондона против Москвы.

По его словам, исторически между Россией и Великобританией всегда существовали глубокие культурные, политические и экономические связи.

Конечно же, это никуда не делось. Позиция официальных властей здесь она известна, ее не разделяют многие бизнесмены … и граждане этой страны … особенно старшее поколение, которые искренне заинтересованы в нормализации. Но мы не можем односторонне что-то делать в плане улучшений. Здесь требуется отказ от антироссийского курса и налаживание диалога без менторства, без попытки навязать свою точку зрения либо ущемить нашу. Пока этот мяч остается на поле Британия сообщил Келин

Он также добавил, что Москва обладает вариантами ответа Лондону в случае продолжения практики захвата российских нефтяных танкеров, которые будут достаточно болезнены для британских интересов.