Москва3 июл Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский похожи в том, что мало уделяют внимания решению внутренних проблем, но зато любят "красоваться" за пределами своих стран. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, одно время Стармера называли премьер-министром иностранных дел.

Кир Стармер действительно отличался тем, что мало уделял внимания решению внутренних проблем, мало ими занимался, но зато с большим удовольствием ездил по миру, выдвигал инициативы … Зарубежные поездки и красоваться там – это был его конек, так же, как, собственно, и у Зеленского. У них есть кое-что общее, без сомнения. Можно сказать, что если без конца брать деньги, идти в казино и повышать ставки, то крах неминуемый в конце концов. Так и в этом деле со сдерживанием России, а в общем-то, это рискованное и очень затратное мероприятие. И чем быстрее общество здесь поймет, что это провал, тем скорее нам что-то удастся сделать и вернуть, в частности, Британии процветание сказал посол

Ранее Келин заявил, что замена премьер-министров в Великобритании не улучшает, а ухудшает положение населения страны.