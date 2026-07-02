Сардарян объяснил, почему его не удивило заявление Стармера о ЛГБТ-парламенте

Сардарян: откровение Стармера о ситуации в парламенте Британии предсказуемо Сардарян объяснил, почему его не удивило заявление Стармера о ЛГБТ-парламенте

Москва2 июл Вести.Восприятие европейского политического класса, выходящее за рамки отдельных случаев в британском парламенте, заключается в том, что он всегда являлся нетрадиционной ориентации и в этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер не сделал открытия.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

По его словам, не только британский парламент отличается значительным числом гомосексуалов (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), но и в целом европейский политический истеблишмент воспринимается как наиболее гомосексуальный в истории.

Мы про британский парламент это все знали достаточно давно. Вопрос в том, что мы не только их в парламенте Британии видим, мы в целом воспринимаем их политический класс как самый, как он сказал, "гейский" в истории человечества. Поэтому здесь нас, конечно, ничем не удивил он [премьер-министр Великобритании Кир Стармер] заявил Сардарян

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер с гордостью заявил, что сейчас в королевстве самый гомосексуальный парламент.