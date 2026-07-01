Стармер: горжусь, что у нас самый гомосексуальный парламент

Стармер гордится своим самым гейским парламентом в мире Стармер: горжусь, что у нас самый гомосексуальный парламент

Москва1 июл Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас в королевстве самый гомосексуальный (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) парламент, сообщает RT. По словам главы правительства, эта ситуация вызывает у него гордость.

На самом деле горжусь тем, что у нас самый гомосексуальный парламент. Нет, честно, не думаю, что во всем мире сыщется еще хоть один такой же гомосексуальный парламент, как наш заявил Стармер

Ранее Стармер заявил, что покидает пост британского премьер и главы Лейбористской партии. Он также добавил, что уже оповестил об уходе британского короля Карла III.

На место Стармера претендует бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм. Если других кандидатов на пост премьера не найдется, то Бернэм возглавит правительство 20 июля.

Между тем британские СМИ сообщают, что Стармер оставляет своему преемнику дыру в бюджете, которая оценивается в 4,7 миллиарда фунтов.

Речь идет о планах увеличить военные расходы на 15 миллиардов в течение четырех лет. Власти Британии готовы обеспечить 10,3 миллиарда из этой суммы. Где возьмут еще 4,7 миллиарда пока неизвестно.