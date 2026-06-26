Стармер собирается направить на оборону дополнительные почти $20 млрд за 3 года

Уходящий с поста Стармер решил запомниться крупным повышением трат на оборону Стармер собирается направить на оборону дополнительные почти $20 млрд за 3 года

Москва26 июн Вести.Британский премьер Кир Стармер намерен объявить об увеличении расходов на оборону на 14,5 млрд - 15 млрд фунтов стерлингов (более чем на 19 миллиардов долларов) за следующие три года, пишет газета The Financial Times.

Стармер планирует сделать объявление 30 июня. Дополнительные деньги планируется направить на беспилотные и другие автономные системы, в том числе для эвакуации раненых с поля боя

Отмечается, что таким образом уходящий в отставку британский премьер хочет "укрепить свое наследие".

Стармер 22 июня объявил о предстоящем уходе с поста премьера Великобритании и лидера лейбористов. Новый лидер должен быть избран до возвращения парламента к работе в сентябре. До этого момента Стармер останется премьер-министром.