Стармер пообещал остаться на посту премьера после отставок в Минобороны Стармер заявил, что останется на посту, несмотря на уход министра обороны Хили

Москва12 июн Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично заявил, что не намерен уходить в отставку, даже несмотря на громкую серию увольнений в руководстве оборонного ведомства. На минувшей неделе свои посты покинули министр обороны Джон Хили, его заместитель, а также двое помощников.

В интервью британской вещательной корпорации Би-би-си глава правительства подчеркнул, что намерен довести до конца работу, ради которой он был избран.

Я хочу закончить работу, для которой я был избран во главе правительства. И именно поэтому я всегда говорил, что не собираюсь отказываться от обязательства, которое я взял на себя в 2024 году, – служить своей стране и выполнять мандат, который я получил от британского народа для этого заявил Стармер

Как отмечают политические аналитики, массовые отставки в Министерстве обороны стали крайне чувствительным ударом по авторитету премьера. Камнем преткновения оказался подготовленный еще в январе, но так и не обнародованный план оборонных инвестиций. По данным британских СМИ, кабмин решил увеличить расходы на оборону на 13,5 млрд фунтов стерлингов ($18 млрд) в течение следующих трех лет. При этом изначально в прессе фигурировала сумма в 18 млрд фунтов, которая, по оценкам экспертов, и так была на несколько миллиардов меньше реально необходимой.

В ответ на критику Стармер отверг утверждения о том, что правительство не настроено наращивать оборонные ассигнования. Он пояснил, что "каждое министерство делает свой вклад", урезая свои бюджеты для перенаправления средств на оборонные нужды.