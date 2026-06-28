Times: Британия отказалась от замены кораблей в пользу беспилотных систем Лондон отказался от замены кораблей в пользу беспилотных систем

Москва28 июн Вести.Британское правительство отказалось от планов по замене устаревающих кораблей Королевского военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций. Об этом сообщает издание Times.

По информации издания, несмотря на то, что в ближайшем будущем планируется поступление на вооружение новых кораблей, приоритет будет отдан развитию и внедрению беспилотных систем.

Кир Стармер отказался от планов по замене устаревающих эсминцев и фрегатов Королевского флота в пользу финансирования беспилотных систем в рамках своего плана инвестиций в оборону сказано в публикации

Кроме того, отмечается, что кандидат на пост британского премьера, экс-мэр Манчестера Эндрю Бернем также одобрил план Стармера.

Ранее сообщалось, что Стармер намерен объявить об увеличении расходов на оборону на 14,5 млрд - 15 млрд фунтов стерлингов (более чем на 19 миллиардов долларов) за следующие три года. Отмечается, что таким образом уходящий в отставку британский премьер хочет "укрепить свое наследие".