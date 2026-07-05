Sun: при Стармере флот потерял больше кораблей, чем в Фолклендской войне

Стармер отправил на металлолом девять боевых кораблей Sun: при Стармере флот потерял больше кораблей, чем в Фолклендской войне

Москва5 июл Вести.С момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера в 2024 году британский военно-морской флот потерял девять кораблей: четыре фрегата, два десантных судна, два танкера и одну подводную лодку. Об этом сообщает издание The Sun. Журналисты добавляют, что во время войны за Фолклендские острова британский флот потерял 7 кораблей.

Издание отмечает, что на данный момент в распоряжении королевских ВМС есть всего 5 фрегатов и вообще отсутствуют десантные корабли. Что касается ударных подводных лодок, то только одна из них в 2026 году выходила в море, а три субмарины стоят у причала уже три года.

Количество кораблей, которыми мы располагаем, просто ничтожно мало для выполнения необходимых нам задач заявил бывший первый морской лорд Алан Уэст

Кроме того, журналисты пишут, что правительство Великобритании отменило планы по строительству шести новых многоцелевых ударных кораблей для королевской морской пехоты. Также флот откажется от закупок эсминцев Type 83 и фрегатов Type 32.

Впрочем, добавляет издание, теперь флот нацелен на развитие беспилотных судов. В частности, кораблей-арсеналов Type 91 и разведывательных Type 94.