Telegraph: у Великобритании не осталось ни одной ударной атомной подлодки

Все британские атомные подлодки Astute выбыли из строя, пишет Telegraph Telegraph: у Великобритании не осталось ни одной ударной атомной подлодки

Москва7 июн Вести.У Великобритании не осталось в строю ни одной ударной атомной подводной лодки, заявила газета The Telegraph со ссылкой на английских военных моряков.

Пять ударных субмарин класса Astute находятся в портах в ожидании ремонта и техобслуживания, в то время как еще две подлодки до сих пор не сданы, рассказали собеседники издания.

Мы выглядим беззубыми. Русские знают, что мы не можем вывести подлодки в море. Для меня это непостижимо. Теряешь авторитет перед русскими, если не можешь поддерживать сдерживание на море. Эта проблема скрывалась десятилетиями. Все знали, что к этому идет, но откладывали, сваливая на следующего руководителя пожаловался бывший командир атомной подлодки Райан Рамси

Ранее первый морской лорд Великобритании Гвин Дженкинс признал, что британские военные моряки потратили более трети всего времени боевых дежурств на отслеживание предполагаемой активности российских субмарин.

Ударные подводные лодки Astute – носители крылатых ракет Tomahawk и торпед Spearfish. Их основные задачи – удары по наземным целям и борьба с флотом противника.