Новые британские броневики Ajax за $8 млрд сломались на испытаниях Telegraph: британские бронемашины Ajax сломались на испытаниях

Москва8 авг Вести.У британских бронемашин Ajax, на разработку которых потратили $8 млрд, выявлены серьезные технические проблемы после проведения испытаний, сообщает газета The Telegraph.

Несмотря на то, что Ajax приняты на вооружение в ноябре 2025 года, их испытания пришлось приостановить из-за отрицательного воздействия на здоровье военнослужащих. Причиной стали чрезмерный шум и вибрации, возникавшие при езде бронемашин.

В апреле 2026 года испытания возобновили, но бронемашины постоянно ломались, отметил источник The Telegraph.

Несколько разведывательных бронемашин перестали работать, проведя несколько месяцев в военном депо, собирая пыль отмечает газета

Сроки проведения новых испытаний не названы.

Газета The Sunday Times подсчитала, что в 2025 году британские Военно-морские силы (ВМС) потратили более трети времени боевых дежурств на отслеживание предполагаемой активности подлодок России у берегов Британии.