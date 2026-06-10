Британия может отменить разработку новых эсминцев, чтобы сэкономить Telegraph: Великобритания может отменить разработку новых эсминцев типа 83

Москва10 июн Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может отменить разработку нового класса эсминцев с управляемым ракетным вооружением ради экономии. Об этом сообщила газета Telegraph, ссылаясь на источники.

По данным издания, британский премьер рассматривает возможность отсрочки или отмены разработки нового класса эсминцев с управляемыми ракетами.

Проект был отодвинут на второй план из-за разногласий по поводу финансирования между министерством обороны и министерством финансов говорится в статье

Речь идет об эсминцах типа 83. В период с 2035 по 2038 года они должны были прийти на смену устаревающему флоту эсминцев типа 45. Вместо разработки новых кораблей, как отмечает газета, Великобритания может пойти по пути создания "гибридных" ВМС, совмещая военные корабли с морскими беспилотниками.

Британское Минобороны пока не сообщало, какое количество судом типа 83 планируется построить, проект на ранней стадии разработки. Дальнейшие действия зависят от выделенного финансирования в рамках плана оборонных инвестиций (Defence Investment Plan). Его публикация ожидается в июне.

К задержке публикации плана оборонных инвестиций, который должны были обнародовать осенью 2025 года, привели проблемы с финансированием. Документ до сих пор не опубликован из-за дефицита в оборонном бюджете в размере около 38 млрд долларов.