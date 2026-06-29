ВМФ Британии может пополниться кораблями с возможностью запуска беспилотников FT: Британия закажет минимум 6 гибридных кораблей с возможностью запуска БПЛА

Москва29 июн Вести.Королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании планирует заказать минимум шесть гибридных кораблей, оснащенных возможностью запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) как в воздух, так и под воду.

Об этом написала газета Financial Times (FT).

По данным издания, поставки новой техники начнутся в начале 2030-х годов, официальное объявление о планах ожидается на этой неделе.

Отмечается, что Лондон решил сделать ставку на гибридные корабли и отказаться от строительства восьми эсминцев типа 83 и пяти фрегатов типа 32. Это решение свидетельствует о стратегическом сдвиге в сторону активного внедрения беспилотных технологий вместо традиционных военных судов, следует из публикации.

Ранее газета The Times сообщала, что правительство страны предпочло отказаться от замены устаревающих кораблей, направив средства на развитие беспилотных систем в рамках оборонного бюджета.

13 мая король Карл III на церемонии открытия новой сессии парламента рассказал о планах правительства Британии увеличить расходы на оборону.

Однако уже 11 июня министр обороны страны Джон Хили ушел в отставку, связав ее с разногласиями с премьером Киром Стармером по вопросу финансирования вооруженных сил.