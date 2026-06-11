Один из ключевых британских министров уходит в отставку Министр обороны Британии Джон Хили сообщил о своей отставке

Москва11 июн Вести.Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о своей отставке, объяснив решение разногласиями с правительством по вопросу финансирования вооруженных сил.

О своем уходе глава военного ведомства сообщил в письме премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, текст которого он опубликовал в социальной сети X.

После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку говорится в письме

Джон Хили стал министром обороны Великобритании в июле 2024 года после победы Лейбористской партии на парламентских выборах. С 1997 года Хили был депутатом Палаты общин, после чего занимал младшие министерские должности в правительстве Тони Блэра. С апреля 2020 года он являлся министром обороны в теневом лейбористском кабмине Кира Стармера.