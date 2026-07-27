Песков: телефонный разговор Путина будет не с Трампом, но тоже очень важный

"Очень важный, но не с Трампом": Песков анонсировал телефонный разговор Путина Песков: телефонный разговор Путина будет не с Трампом, но тоже очень важный

Москва27 июл Вести.Анонсированный на вечер телефонный разговор российского лидера Владимира Путина будет не с главой Белого дома Дональдом Трампом, однако тоже очень важный. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Нет, не с Трампом, но тоже очень важный сказал он

Ранее Песков заявлял, что во второй половине дня 27 июля Путин проведет международный разговор.

Президенты РФ и США проводили телефонный разговор 4 июля, он продлился 1 час 25 минут и, как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, прошел в деловом и весьма конструктивном тоне.