Москва29 апр Вести.Президент России Владимир Путин в среду, 29 апреля, планирует провести международный телефонный разговор. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, этот разговор может состояться во второй половине дня.

Будем вас информировать сказал он

Ранее американское издание Daily Mail со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с королем Великобритании Карлом III заявил, что в данный момент ведет диалог с Путиным.