Песков: Путин выйдет к представителям СМИ после переговоров в День Победы

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин выйдет к представителям средств массовой информации после переговоров в День Победы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее выступление главы государства перед журналистами анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Подойдет к СМИ, расскажет об итогах сказал Песков

9 мая Путин среди прочего провел встречи с представителями Республики Сербской (Боснии и Герцеговины), а также президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом.