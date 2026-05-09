Москва9 маяВести.Президент России Владимир Путин выйдет к представителям средств массовой информации после переговоров в День Победы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее выступление главы государства перед журналистами анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Подойдет к СМИ, расскажет об итогахсказал Песков
9 мая Путин среди прочего провел встречи с представителями Республики Сербской (Боснии и Герцеговины), а также президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом.