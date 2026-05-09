Ушаков анонсировал выступление Путина перед СМИ

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин в субботу ответит на вопросы СМИ, сообщил агентству ТАСС помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Таким образом он ответил, были ли внесены корректировки в речь главы государства на параде Победы в связи с объявленным перемирием с Украиной.

Сейчас он [Путин] будет давать брифинг, спросите сказал Ушаков

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая. Как пояснил Ушаков, эти договоренности были достигнуты в развитие идей, обсужденных в ходе диалога Путина с главой Белого дома.