Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом.

Глава российского государства поблагодарил его за то, что тот смог приехать в Россию, чтобы отметить День Победы вместе с народом РФ.

Путин отметил, что отношения между Москвой и Куала-Лумпуром активно развиваются.

В следующем году мы отмечаем юбилей наших дипломатических отношений. И за это время многое сделано с обеих сторон. Развиваются торгово-экономические связи… Мы активно сотрудничаем на международной арене в различных международных организациях сказал президент России

Ранее Путин провел переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо, в ходе которых отметил, что отношения Москвы и Братиславы постепенно восстанавливаются, несмотря на повестку Евросоюза и НАТО.