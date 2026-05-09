Путин и Фицо начали переговоры в Кремле Путин и премьер Словакии Фицо проводят встречу в Кремле

Москва9 мая Вести.Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо начались в Кремле.

Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе встречи стороны планируют обсудить перспективы возобновления работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.

Также Путин и Фицо намерены рассмотреть взаимодействие в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным международным вопросам.