Москва9 маяВести.Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо начались в Кремле.
Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе встречи стороны планируют обсудить перспективы возобновления работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.
Также Путин и Фицо намерены рассмотреть взаимодействие в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным международным вопросам.