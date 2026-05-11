Москва11 мая Вести.Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим купил российский лимузин Aurus Senat. Такую информацию распространил телеканал RT.

Телеканал также опубликовал на своем канале в мессенджере МАХ фотографию, на которой султан Ибрагим запечатлен с новым автомобилем.

Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. В праздничный день 9 мая также состоялась его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. На встрече он пригласил российского лидера в 2027 году посетить Малайзию.