Москва19 апрВести.Государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas может начать переговоры с Россией о поставках нефти. С таким заявлением выступил малазийский премьер-министр Анвар Ибрагим.
Такой шаг, как пояснил Ибрагим, возможен на фоне того, что некоторые страны Запада, которые ранее вводили санкции против РФ, теперь снова взаимодействуют с энергетическими рынками России из-за экономического давления.
Премьер-министр Малайзии, чьи слова приводит агентство Bernama, отметил, что его страна продолжает находиться в хороших отношениях с Россией.
Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы Россия как дружественная страна покрыла часть наших потребностейсказал Анвар Ибрагим
Он также заметил, что на мировой транспортный и топливный сектор напрямую влияет геополитическая напряженность с участием Ирана, США и Европы. Ибрагим отметил, что приоритет Малайзия отдает внутренним потребностям.
Если будет излишек, поможем дружественным странам. Если нет — сосредоточимся на собственных гражданахдобавил он
У России и Малайзии есть взаимные интересы, указывал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, видение султаната Малайзии Ибрагима Исмаила на многополярность и миропорядок импонирует руководству РФ. Песков отметил, что взаимные интересы стран совпадают в мировоззрении, что создает прочную основу для обсуждений.