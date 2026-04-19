Москва19 апр Вести.Государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas может начать переговоры с Россией о поставках нефти. С таким заявлением выступил малазийский премьер-министр Анвар Ибрагим.

Такой шаг, как пояснил Ибрагим, возможен на фоне того, что некоторые страны Запада, которые ранее вводили санкции против РФ, теперь снова взаимодействуют с энергетическими рынками России из-за экономического давления​​​.

Премьер-министр Малайзии, чьи слова приводит агентство Bernama, отметил, что его страна продолжает находиться в хороших отношениях с Россией.

Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы Россия как дружественная страна покрыла часть наших потребностей сказал Анвар Ибрагим

Он также заметил, что на мировой транспортный и топливный сектор напрямую влияет геополитическая напряженность с участием Ирана, США и Европы. Ибрагим отметил, что приоритет Малайзия отдает внутренним потребностям.

Если будет излишек, поможем дружественным странам. Если нет — сосредоточимся на собственных гражданах добавил он

У России и Малайзии есть взаимные интересы, указывал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, видение султаната Малайзии Ибрагима Исмаила на многополярность и миропорядок импонирует руководству РФ. Песков отметил, что взаимные интересы стран совпадают в мировоззрении, что создает прочную основу для обсуждений.