Индонезия намерена закупить 150 млн баррелей нефти из РФ до конца года Индонезия собирается импортировать порядка 150 млн баррелей российской нефти

Москва2 мая Вести.Индонезия собирается закупить нефть у России для обеспечения энергобезопасности, речь идет о 150 миллионах баррелей до конца года, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия, его слова приводит индонезийское агентство Antara.

Министр, в частности, сослался на особенности геополитической ситуации, в том числе на конфликт на Ближнем Востоке.

Для меня самое важное — это наличие всех необходимых запасов. И скоро поступят российские поставки нефти заявил Лахадалия



Он отметил, что импорт 150 миллионов баррелей нефти из России будет осуществляться поэтапно до конца 2026 года.

Несколько дней назад глава дипломатии ЕС Кая Каллас призывала партнеров в Юго-Восточной Азии найти альтернативу поставкам нефти из России.