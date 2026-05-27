Индонезия договорилась о покупке российской нефти со скидкой Энергосовет Индонезии: страна будет покупать нефть из РФ дешевле

Москва27 мая Вести.Индонезия получила доступ к российской нефти со скидкой, об этом заявил член Национального энергетического совета страны Сатья Видья Юдха в эфире телеканала INAnews TV.

По его словам, прежде Индонезия сталкивалась с серьезными трудностями при проведении сделок с Россией, находящейся под американскими санкциями с 2022 года. Однако ситуация изменилась с приходом к власти президента Прабово Субианто. Юдха пояснил, что вступление страны в БРИКС в сочетании с активной дипломатической работой Прабово как в Вашингтоне, так и в Москве позволило Индонезии закупать российскую нефть, не рискуя попасть под санкции.

Договоренности о поставках были достигнуты по итогам апрельского визита индонезийского президента в Россию: стороны условились об импорте 150 миллионов баррелей нефти до конца 2026 года. Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия еще 11 мая сообщал, что первые поставки могут стартовать в течение ближайших одной-двух недель.

Ранее сообщалось, что Индонезия намерена приобрести у России 150 миллионов баррелей нефти до конца года в целях обеспечения энергетической безопасности страны.