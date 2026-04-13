Президент Индонезии озвучил цель приезда в Москву на встречу с Путиным

Москва13 апр Вести.Президент Индонезии Прабово Субианто назвал целью визита в Москву возможность проконсультироваться и посоветоваться с президентом России Владимиром Путиным касаемо вопросов нынешней геополитической ситуации. Об этом Субианто заявил в ходе переговоров в Москве.

Он отметил, что также цель его приезда состоит в выражении признательности российскому лидеру и кабмину РФ за поддержку, оказываемую российской стороной Индонезии, а также за то, что республике удалось в сжатые сроки присоединиться к БРИКС.

Кроме того, индонезийский лидер поблагодарил Путина за то, что он нашел время для встречи, несмотря на направленные в короткий срок уведомления.

Ранее Путин проводил переговоры с Субианто 10 декабря прошлого года. Тогда индонезийский лидер пригласил президента РФ с ответным визитом в республику.