Москва13 апрВести.Фармацевтика, космос и энергетика – одни из самых перспективных направлений для взаимодействия РФ и Индонезии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтикаперечислил Путин, говоря о самых перспективных направлениях взаимодействия двух стран
В начале переговоров в Кремле глава российского государства назвал Прабово Субианто дорогим другом. Владимир Путин также выразил благодарность делегации Индонезии за то, что она приняла приглашение и приехала в Москву.