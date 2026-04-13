Путин: энергетика и космос – перспективные сферы для сотрудничества с Индонезией

Москва13 апр Вести.Фармацевтика, космос и энергетика – одни из самых перспективных направлений для взаимодействия РФ и Индонезии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика перечислил Путин, говоря о самых перспективных направлениях взаимодействия двух стран

В начале переговоров в Кремле глава российского государства назвал Прабово Субианто дорогим другом. Владимир Путин также выразил благодарность делегации Индонезии за то, что она приняла приглашение и приехала в Москву.