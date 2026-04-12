Москва12 апр Вести.Президент России Владимир Путин встретится с президентом Индонезии Прабово Субианто 13 апреля, сообщила пресс-служба российского лидера в мессенджере MAX.

Встреча пройдет в Москве.

Лидеры обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнёрства, а также актуальные международные и региональные вопросы говорится в сообщении

9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку к переговорам Путина и Прабово Субианто.

Два дня спустя глава МИД Индонезии Сугионо сообщил, что индонезийский лидер прибудет в Россию с государственным визитом на следующей неделе. По его словам, Путин и Прабово Субианто обсудят вопросы геополитики и энергетики.