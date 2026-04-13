Москва13 апрВести.Президент России Владимир Путин назвал президента Индонезии Прабово Субианто дорогим другом в начале переговоров в Кремле.
Глава российского государства также выразил благодарность делегации Индонезии за то, что она приняла приглашение и приехала в Москву.
Дорогой друг [президент Индонезии Прабово Субианто], мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношенийсказал Путин
9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке к переговорам Путина и Субианто.