Путин назвал президента Индонезии дорогим другом в начале переговоров в Кремле

Москва13 апр Вести.Президент России Владимир Путин назвал президента Индонезии Прабово Субианто дорогим другом в начале переговоров в Кремле.

Глава российского государства также выразил благодарность делегации Индонезии за то, что она приняла приглашение и приехала в Москву.

Дорогой друг [президент Индонезии Прабово Субианто], мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений сказал Путин

9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке к переговорам Путина и Субианто.