Президент Индонезии Субианто: в стране многим детям давали имя Гагарин

Москва13 апр Вести.Индонезийский лидер Прабово Субианто поздравил президента России Владимира Путина с Пасхой и Днем космонавтики, попутно отметив, что в его стране дети получали имена в честь Юрия Гагарина.

[День космонавтики] ... безусловно, играет большую роль для всего мира. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий сказал президент Индонезии в ходе встречи с российским коллегой

Прабово Субианто прибыл в Москву 13 апреля. Целью своего визита глава Индонезии назвал возможность обсудить с Владимиром Путиным вопросы нынешней геополитической ситуации.