ANTARA: Путин подарил президенту Индонезии самовар, а в ответ получил вазу

Москва14 апр Вести.Президент России Владимир Путин по итогам встречи с индонезийским коллегой Прабово Субианто подарил ему самовар, а в ответ получил вазу с традиционным узором и миниатюру храма Боробудур. Об этом пишет агентство ANTARA.

Уточняется, что обмен сувенирами – символ уважения, дружбы и стремления обеих стран к дальнейшему укреплению прочных двусторонних отношений.

Путин подарил на память самовар – традиционный русский инструмент для кипячения воды и чая. Тем временем Прабово преподнес Путину вазу с цветами, украшенную характерным индонезийским батиком, и миниатюру храма Боробудур отмечается в публикации

Как сообщает агентство, после встречи в Кремле Прабово отправился в Париж для диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе общения стороны обсудят укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами в различных приоритетных секторах.

13 апреля состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто. Главной темой диалога стали двусторонние отношения. По словам российского лидера, фармацевтика, космос и энергетика являются одними из самых перспективных направлений для взаимодействия РФ и Индонезии.